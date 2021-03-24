Пушков считает, что Украина повторит судьбу Прибалтики

«Украина идет по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришелся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения. А с тех пор — за 30 лет — потеряли примерно по 30 процентов жителей (население Литвы снизилось с 3,7 миллиона до 2,78 миллиона человек, Латвии — с 2,65 миллиона до 1,91 миллиона, по данным Всемирного банка)», — сообщил сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил тот факт, что Прибалтика долгое время получала дотации от Евросоюза, однако Киев этим похвастаться не может.

«Это стандартная для Украины ситуация с 1993 года, плюс-минус каждый год, максимум, что я помню, это убыль на 400 тысяч человек. Факторы тому способствуют различные: социальные, психологические, общая тенденция просматривается на уменьшение населения. Так что сказать, что это что-то особенное, я не могу», - отметил ранее украинский политолог Александр Семченко.

