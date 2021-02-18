Демограф спрогнозировал численность населения России к 2040 году
Численность населения России сократится к 2040 году и составит около 130 млн человек. Об этом заявил независимый демограф Алексей Ракша в интервью «Ленте.ру».
Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 декабря 2020 года в РФ проживает 146,3 млн человек. Как считает эксперт, к 2030 году в стране останется 137-140 млн россиян, а ещё через десять лет — чуть более 130 млн человек.
Ракша отметил, что на численность населения России будет влиять демографическая политика властей страны. При этом эксперт подчеркнул, что падение численности населения в последние десять лет фиксируют почти во всех странах мира.
Демограф считает, что для предотвращения демографических проблем в России понадобятся немалые финансовые вложения. Как отметил Ракша, властям необходимо ежегодно выделять на эту сферу не менее 4-5% ВВП, или около 5 трлн рублей, сообщает Ura.ru.
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