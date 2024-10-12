Пушков: Саммит БРИКС в России показывает потерю авторитета Запада

Увеличение числа государств, которые готовы принять участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, говорит о потери авторитета Запада. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он считает, что одна из причин такого развития событий заключается в том, что мировое сообщество почти перестало верить в существование «права Запада возглавлять современный мир».

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По словам политика, лидеры западных стран недовольны тем, что представители более 30 различных государств, в том числе входящих в ТОП-10 мирового влияния, приедут на саммит БРИКС в Россию.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова обсудить новый мировой порядок, в том числе в ходе саммита в Казани в октябре.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доклад о создании платежной системы БРИКС будет представлен на саммите в Казани, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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