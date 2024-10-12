Пушков: Саммит БРИКС в России показывает потерю авторитета Запада

Увеличение числа государств, которые готовы принять участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, говорит о потери авторитета Запада. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он считает, что одна из причин такого развития событий заключается в том, что мировое сообщество почти перестало верить в существование «права Запада возглавлять современный мир».