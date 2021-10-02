Пушков: Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы «политически взорвать» страну
Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — «попытка политически взорвать Грузию», считает сенатор Алексей Пушков.
По мнению члена Совета Федерации, Саакашвили — авантюрист, а не политик, который «хочет поднять народную волну». Пушков предположил, что бывший грузинский лидер рассчитывает, что его «вынесут из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы».
«Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», — написал сенатор в Telegram.
В пятницу Саакашвили сообщил о прибытии в Грузию, при этом в МВД республики опровергли данные о пересечении политиком государственной границы. Однако позже стало известно о задержании бывшего президента, он находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.
Саакашвили грозит до девяти лет лишения свободы по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, экс-президент проходит фигурантом по делам о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, погроме телекомпании «Имеди», растрате средств из государственного бюджета.
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