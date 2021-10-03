Зеленский: Встреча с Путиным тет-а-тет может быть с «неожиданным результатом»

По мнению украинского президента Владимира Зеленского, личная встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной».

Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа». Его транслировал в Telegram телеканал «Дом».

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«Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной», — подчеркнул украинский лидер.

Также, считает Зеленский, «российская сторона и окружение Путина не хотят встречи» в связи с тем, что она «может принести неожиданный результат».

«Я готов к любой встрече, в том числе в нормандском формате, потому что считаю, что встреча на таком уровне поможет Украине в разрешении трагедии в Донбассе и вопроса Крыма», — отметил Зеленский.

Ранее политологи и политики в эфире НСН раскрыли причины откладывающейся встречи президентов России и Украины.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского // Михайл Маркив
ТЕГИ:УкраинаРоссияВстречаВладимир ПутинВладимир Зеленский
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