Зеленский: Встреча с Путиным тет-а-тет может быть с «неожиданным результатом»

«Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной», — подчеркнул украинский лидер.

Также, считает Зеленский, «российская сторона и окружение Путина не хотят встречи» в связи с тем, что она «может принести неожиданный результат».

«Я готов к любой встрече, в том числе в нормандском формате, потому что считаю, что встреча на таком уровне поможет Украине в разрешении трагедии в Донбассе и вопроса Крыма», — отметил Зеленский.

Ранее политологи и политики в эфире НСН раскрыли причины откладывающейся встречи президентов России и Украины.

