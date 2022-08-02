Пушков рассказал, почему Венгрия присоединилась к санкциям против России

Венгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским ограничительным мерам из-за членства в Европейском союзе, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Венгрия захотела докупить 700 млн кубометров газа в России

По словам политика, эта ситуация кажется «парадоксальной» с учетом позиции премьер-министра страны Виктора Орбана, который санкции критикует. Парламентарий похвалил венгерского премьера за попытки проявлять независимость от диктата Евросоюза во внешней политике.

Как сообщалось ранее, позиция венгерского президента Виктора Орбана – это «более унизительный сценарий для ЕС», чем «выпрашивание газа» у России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/European People's Party
ТЕГИ:Алексей ПушковСанкции Против РоссииВенгрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры