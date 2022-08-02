Пушков рассказал, почему Венгрия присоединилась к санкциям против России
Венгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским ограничительным мерам из-за членства в Европейском союзе, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
По словам политика, эта ситуация кажется «парадоксальной» с учетом позиции премьер-министра страны Виктора Орбана, который санкции критикует. Парламентарий похвалил венгерского премьера за попытки проявлять независимость от диктата Евросоюза во внешней политике.
Как сообщалось ранее, позиция венгерского президента Виктора Орбана – это «более унизительный сценарий для ЕС», чем «выпрашивание газа» у России.
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