Пушков рассказал, почему Венгрия присоединилась к санкциям против России

По словам политика, эта ситуация кажется «парадоксальной» с учетом позиции премьер-министра страны Виктора Орбана, который санкции критикует. Парламентарий похвалил венгерского премьера за попытки проявлять независимость от диктата Евросоюза во внешней политике.

Как сообщалось ранее, позиция венгерского президента Виктора Орбана – это «более унизительный сценарий для ЕС», чем «выпрашивание газа» у России.

