Венгрия захотела докупить 700 млн кубометров газа в России
Венгрия намерена дополнительно закупить 700 млн кубометров российского газа. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
«Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газа в количестве дополнительных 700 миллионов кубометров. Этого соглашения, по-моему, мы сможем достичь в течение лета», — приводит слова политика РИА Новости.
Кроме того, Орбан высказал мнение, что санкционная стратегия Евросоюза провалилась и нуждается в изменении. По словам венгерского премьера, следовало бы стремиться к мирным переговорам по украинскому кризису. Причем вести их должны Россия и США, так как именно Вашингтон финансирует конфликт, считает Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что санкционная политика Брюсселя нанесла больший ущерб европейской экономике, чем предполагалось, напоминает «Свободная пресса». По словам Орбана, в ЕС думали, что «выстрелили себе в ногу», однако «сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие».
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