Пушков рассказал об идее Бжезинского разделить Россию на три части
Бывший советник президента США, американский политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский в 1990-е годы предлагал разделить Россию на три части. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает РИА ФАН.
По словам Пушкова, Бжезинский тогда написал статью на эту тему. При личной встрече в Вашингтоне он сказал Пушкову, что считал, будто власти России не могли управлять огромной территорией из Москвы.
Идея заключалась в том, чтобы в России были три центра – Москва, Екатеринбург и Красноярск, привел слова Бжезинского российский сенатор. Политолог также предполагал, что каждая из трех частей России будет иметь свой голос в ООН.
Бжезинский был одним из самых влиятельных идеологов внешней политики США. Он умер в 2017 году в возрасте 89 лет.
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