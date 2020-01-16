Пушков рассказал об идее Бжезинского разделить Россию на три части

16 января 202009:15

Бывший советник президента США, американский политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский в 1990-е годы предлагал разделить Россию на три части. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает РИА ФАН.

Пушков рассказал, почему президент Эстонии не взяла вино из Крыма

По словам Пушкова, Бжезинский тогда написал статью на эту тему. При личной встрече в Вашингтоне он сказал Пушкову, что считал, будто власти России не могли управлять огромной территорией из Москвы.

Идея заключалась в том, чтобы в России были три центра – Москва, Екатеринбург и Красноярск, привел слова Бжезинского российский сенатор. Политолог также предполагал, что каждая из трех частей России будет иметь свой голос в ООН.

Бжезинский был одним из самых влиятельных идеологов внешней политики США. Он умер в 2017 году в возрасте 89 лет.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:РоссияАлексей ПушковПолитика