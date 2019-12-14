Пушков рассказал о «чёрной дате» для Европы из-за новой ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о возможных последствиях для Европы в связи с испытаниями в США баллистической ракеты, которая была запрещёна Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать «чёрной датой» для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике в своём Twitter.

По мнению Пушкова, такой сценарий приведет Европу к конфронтации периода холодной войны.

«Мрачный сценарий», — цитирует RT политика.

Напомним, американские военные сообщили об успешном испытании ракеты, ранее запрещенной в рамках ДРСМД. Запущенная в Калифорнии ракета была вариантом «Томагавка». Как заявили в Вашингтоне, ракета успешно прошла испытание, поразив цель после 500 км полета.

Ранее собеседники НСН рассказали о дальнейших действиях России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

