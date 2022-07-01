Россияне с 1 июля будут больше платить за газ

Речь идёт о промышленности — на 5%, о населении (+ 3%). Оптовые цены на энергоноситель регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля.

По данным антимонопольной службы, индексация цен на газ на 3% для населения и на 5% для промышленных потребителей предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ. Отмечается, что рост цен ниже темпов инфляции.

Напомним, Россия оказалась на втором месте в списке стран по дешевизне газа для населения. Лидером рейтинга стал Казахстан.

