Пушков рассказал, что для ЕС станет страшным кошмаром
Раскол в Североатлантическом альянсе станет самым страшным кошмаром для Европейского союза, сообщил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Турция — исключительно важный член НАТО, у которого есть «ключи от Ближнего и Среднего Востока». В результате западные страны опасаются объявлять политическую войну турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как считает парламентарий, причиной крайне негативного отношения Запада к президенту Турции является его независимая внешняя политика.
Ранее Пушков заявил, что отставки лидеров и политические кризисы ожидают страны Европы из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не могут защитить.
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