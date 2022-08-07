Пушков рассказал, что для ЕС станет страшным кошмаром

Раскол в Североатлантическом альянсе станет самым страшным кошмаром для Европейского союза, сообщил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков выступил с предупреждением для лидеров Запада

По его словам, Турция — исключительно важный член НАТО, у которого есть «ключи от Ближнего и Среднего Востока». В результате западные страны опасаются объявлять политическую войну турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как считает парламентарий, причиной крайне негативного отношения Запада к президенту Турции является его независимая внешняя политика.

Ранее Пушков заявил, что отставки лидеров и политические кризисы ожидают страны Европы из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не могут защитить.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТОАлексей Пушков
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