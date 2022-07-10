Он напомнил, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов». «Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — отметил парламентарий.

Напомним, The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники в долгосрочной перспективе вряд ли смогут продолжать оказывать существенную военную помощь Киеву. Рано или поздно запасы оружия в США и Европе начнут иссякать.

