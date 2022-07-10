Пушков выступил с предупреждением для лидеров Запада
Лидеры западных стран, высказываясь о своей поддержке Киеву, возможно, «не вполне трезво» оценивают свои возможности и способность «нести бремя» собственных санкций, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что еще совсем недавно британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов». «Но это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — отметил парламентарий.
Напомним, The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники в долгосрочной перспективе вряд ли смогут продолжать оказывать существенную военную помощь Киеву. Рано или поздно запасы оружия в США и Европе начнут иссякать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Пушков выступил с предупреждением для лидеров Запада
- За сутки в России выявили более 3,5 тысяч новых случаев COVID-19
- Семья отравилась газом в Краснодаре
- Зеленский объяснил увольнение ряда украинских послов
- СМИ: девушек накачали наркотиками на вечеринке с участием Шольца
- На Украине встревожены отставкой Джонсона
- В Подмосковье испытали космический аппарат «Луна-25»
- Канада объявила о планах по расширению антироссийских санкций
- В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности
- Лайнер Korean Air совершил аварийную посадку в Баку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru