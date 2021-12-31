Путин предупредил Байдена о полном разрыве отношений России с США из-за новых санкций
Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Джозефу Байдену, что существует возможность полного разрыва отношений между РФ и США, если американская сторона решит ввести «масштабные» санкции против Москвы. Об этом российский лидер сказал в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Кремля.
Заявление состоялось в контексте обсуждения «достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России».
Главы государств подтвердили, что намеченные переговоры пройдут в Женеве 9–10 января, а затем продолжатся в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. Дискуссии в ОБСЕ стартуют 13 января.
В связи с этим Байден заверил, что «у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения».
В ответ на «вновь упомянутый» президентом США вариант принятия «масштабных» санкций против России из-за якобы эскалации ситуации вокруг Украины Владимир Путин заявил, что «это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений», подчеркивает Кремль.
Телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина закончился, он продлился 50 минут. Об этом сообщает Reuters.
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