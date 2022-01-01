24 американских дипломата потребовали от Байдена опубликовать санкции против России из-за Украины
На сайте Атлантического совета опубликовано обращение 24 американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать перечень санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.
Свою подпись под заявлением также поставили экс-послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.
По мнению дипломатов, публикация новых антироссийских ограничений «повлияет на действия Москвы». Подписавшие обращение считают, что ответ США на российскую эскалацию должен включать список «основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены».
«Такой ответ должен будет включать пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале, план этих санкций следует довести до сведения Москвы уже сейчас, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется», — цитирует послание Газета.ru.
В обращении также подчеркивается, что его авторы отражают собственное мнение, а не являются представителями позиции своих учреждений. Составители заявления подчеркивают «ошибочность» подозрений Кремля. С их точки зрения, расширение НАТО не несет военную угрозу для России.
31 декабря президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Джозефу Байдену, что существует возможность полного разрыва отношений между РФ и США, если американская сторона решит ввести «масштабные» санкции против Москвы. Об этом российский лидер сказал в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Кремля.
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