«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу - все давно уже вышло наружу», - написал Пушков.

По его словам, украинские товары просто не нужны европейским странам из-за насыщения рынка ЕС «до предела».

По результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг", действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы выбрать 25,6 % жителей Украины.

Опрос показывает, что 45% украинцев выступают за организацию досрочных выборов главы государства, 43% отвергают эту идею.