Пушков раскритиковал курс политики Киева
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал курс политики украинских властей на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны, написал он в своем Telegram.
Парламентарий прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, по словам которой, страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основными ее партнерами являются КНР, Россия и Германия.
«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу - все давно уже вышло наружу», - написал Пушков.
По его словам, украинские товары просто не нужны европейским странам из-за насыщения рынка ЕС «до предела».
По результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг", действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы выбрать 25,6 % жителей Украины.
Опрос показывает, что 45% украинцев выступают за организацию досрочных выборов главы государства, 43% отвергают эту идею.
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