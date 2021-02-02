Пушков раскритиковал курс политики Киева

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал курс политики украинских властей на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны, написал он в своем Telegram.

Парламентарий прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, по словам которой, страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основными ее партнерами являются КНР, Россия и Германия.

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«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу - все давно уже вышло наружу», - написал Пушков.

По его словам, украинские товары просто не нужны европейским странам из-за насыщения рынка ЕС «до предела».

По результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг", действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы выбрать 25,6 % жителей Украины.

Опрос показывает, что 45% украинцев выступают за организацию досрочных выборов главы государства, 43% отвергают эту идею.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:УкраинаАлексей Пушков
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