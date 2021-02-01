По результатам соцопроса Зеленского поддерживают 26 процентов украинцев

По результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг", действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы выбрать 25,6 % жителей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Опрос показывает, что 45% украинцев выступают за организацию досрочных выборов главы государства, 43% отвергают эту идею. Агентство отмечает, что в декабре прошлого года число сторонников проведения выборов было больше и составляло 51,3%. Около 11,1% респондентов затруднились дать ответ на данный вопросю.

Среди тех, за кого готовы проголосовать граждане Украины, оказались председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, его поддерживают 15,5% респондента. У бывшего президента страны, главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в рейтинге оказалось 15,2%. За бывшего премьер-министра страны, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,5% опрошенных жителей.

Зеленский стал лидером Украины в результате выборов, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовали более 70% граждан. Ранее Зеленский отмечал, что планирует работать в этой должности только один срок.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СоцопросУкраинаВладимир Зеленский
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