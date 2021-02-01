Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на травлю

Ранее девушка опубликовала видео, где отвечала на вопросы и между Россией и Украиной выбрала Россию. Военнослужащий назвал поступок блогерши «постыдным».

Как рассказала девушка в эфире телеканала «112 Украина», ей стали приходить угрозы жизни и здоровью, касающиеся также её близких. Преследователи утверждают, что им известны все личные данные блогерши.

По словам Онацкой, травля со стороны радикалов происходит «с молчаливого согласия государства» и «с поддержки Минобороны».

Блогерша также отметила, что изначально в видео задумывалось выбрать страну для путешествия, однако распространяющийся в сети ролик обрезали.

