Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на травлю
Украинская блогерша Таисия Онацкая пожаловалась на угрозы после видеоролика в TikTok и конфликта с украинским офицером Анатолием Штефаном.
Ранее девушка опубликовала видео, где отвечала на вопросы и между Россией и Украиной выбрала Россию. Военнослужащий назвал поступок блогерши «постыдным».
Как рассказала девушка в эфире телеканала «112 Украина», ей стали приходить угрозы жизни и здоровью, касающиеся также её близких. Преследователи утверждают, что им известны все личные данные блогерши.
По словам Онацкой, травля со стороны радикалов происходит «с молчаливого согласия государства» и «с поддержки Минобороны».
Блогерша также отметила, что изначально в видео задумывалось выбрать страну для путешествия, однако распространяющийся в сети ролик обрезали.
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