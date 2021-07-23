Пушков прокомментировал угрозы Киева о реванше по «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о борьбе Киева со строительством газопровода «Севернй поток - 2».

«Абсурдная история». Украину призвали не ждать компенсации от РФ за «Северный поток-2»

«Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком — 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», - написал сенатор в своем Twitter.

По словам политика, Украина может лишь «клянчить» компенсацию у сильных игроков.

Напомним, Кулеба заявил, что сделку Германии и США по трубопроводу «Северный поток - 2» не нужно расценивать как завершение истории. Министр в рамках консультаций с Евросоюзом намерен ставить вопрос о том, как партнеры намерены защищать безопасность Украины и Центральной Европы.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Северный Поток-2УкраинаАлексей Пушков
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