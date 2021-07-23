Украина намерена продолжить борьбу против «Северного потока - 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделку Германии и США по трубопроводу «Северный поток - 2» не нужно расценивать как завершение истории.

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Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу МИД, проекту еще предстоят процедуры сертификации и страхования, а потому договоренности Германии и США не решают вопрос безопасности Украины.

Кулеба в рамках консультаций с Евросоюзом намерен ставить вопрос о том, как партнеры намерены защищать безопасность Украины и Центральной Европы.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление о «Северном потоке — 2». В нем они раскрыли детали совместного соглашения, заключенного ранее.

Так страны заявили о необходимости обеспечения транзита газа из России через Украину после 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2Украина
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