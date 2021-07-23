Украина намерена продолжить борьбу против «Северного потока - 2»

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу МИД, проекту еще предстоят процедуры сертификации и страхования, а потому договоренности Германии и США не решают вопрос безопасности Украины.

Кулеба в рамках консультаций с Евросоюзом намерен ставить вопрос о том, как партнеры намерены защищать безопасность Украины и Центральной Европы.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление о «Северном потоке — 2». В нем они раскрыли детали совместного соглашения, заключенного ранее.

Так страны заявили о необходимости обеспечения транзита газа из России через Украину после 2024 года.

