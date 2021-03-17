Пушков прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о словах президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины референдума о присоединении полуострова к России.

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«Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое», - написал Пушков на своей странице в Twitter. Как отметил сенатор, уровень поддержки Зеленского на Украине упал в четыре раза.

16 марта украинский президент заявил, что Киев не станет отказываться от региона и подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова».

В соответствии со стратегией Киева украинская сторона не должна контактировать с администрацией полуострова и признавать проходящие в регионе выборы. Кроме того, Украине необходимо не допускать ослабления санкций против РФ.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:Референдум В КрымуВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
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