Пушков прокомментировал слова украинского министра уезжать на заработки в Польшу
Единственное, что умеют делать отлично власти Украины – уничтожать промышленность и экономику страны, сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал высказывания и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, который предложил ликвидировать в стране добычу урана, а рабочим - уезжать в Польшу.
«Украинские руководители подтверждают: именно они, а не российская вакцина, как утверждает глава МИД Кулеба, являются самым эффективным гибридным оружием против собственной страны и ее народа», - написал Пушков.
Ранее Пушков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который отказался от российский вакцины «Спутник V».
Как считает сенатор, подобные высказывания президента Украины демонстрируют его политическую близорукость, написал Пушков в Telegram.
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