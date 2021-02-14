Пушков прокомментировал слова украинского министра уезжать на заработки в Польшу

Единственное, что умеют делать отлично власти Украины – уничтожать промышленность и экономику страны, сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал высказывания и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, который предложил ликвидировать в стране добычу урана, а рабочим - уезжать в Польшу.

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«Украинские руководители подтверждают: именно они, а не российская вакцина, как утверждает глава МИД Кулеба, являются самым эффективным гибридным оружием против собственной страны и ее народа», - написал Пушков.

Ранее Пушков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который отказался от российский вакцины «Спутник V».

Как считает сенатор, подобные высказывания президента Украины демонстрируют его политическую близорукость, написал Пушков в Telegram.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
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