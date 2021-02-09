Пушков прокомментировал слова Зеленского о российской вакцине
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который отказался от российский вакцины «Спутник V».
Как считает сенатор, подобные высказывания президента Украины демонстрируют его политическую близорукость, написал Пушков в Telegram. «Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС?», - написал сенатор.
Украина не будет закупать вакцину «Спутник V», так как от ВОЗ и ведущих экспертов «не поступало официальной информации» относительно эффективности российского препарата в 90-91%, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Между тем, кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН выразил желание привиться «Спутник V» еще в декабре 2020 года, так как на тот момент препарат испытали более миллиона человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru