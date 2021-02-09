Пушков прокомментировал слова Зеленского о российской вакцине

Украина не будет закупать вакцину «Спутник V», так как от ВОЗ и ведущих экспертов «не поступало официальной информации» относительно эффективности российского препарата в 90-91%, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН выразил желание привиться «Спутник V» еще в декабре 2020 года, так как на тот момент препарат испытали более миллиона человек.

