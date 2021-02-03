Пушков: Националисты на Украине желают начать войну с Россией

Ранее Зеленский в интервью телеканалу HBO спросил Байдена, почему Украина до сих пор не входит в НАТО.

Напомним, Пушков раскритиковал курс политики украинских властей на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны, написал он в своем Telegram.

Парламентарий прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, по словам которой, страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основными ее партнерами являются КНР, Россия и Германия.

