Пушков: Националисты на Украине желают начать войну с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.

Так он прокомментировал в своем Twitter вопрос украинского президента Владимира Зеленского главе Белого Дома Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс.

«Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — написал Пушков.

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Ранее Зеленский в интервью телеканалу HBO спросил Байдена, почему Украина до сих пор не входит в НАТО.

Напомним, Пушков раскритиковал курс политики украинских властей на евроассоциацию, который, как объясняет политик, вредит экономике страны, написал он в своем Telegram.

Парламентарий прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, по словам которой, страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основными ее партнерами являются КНР, Россия и Германия.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:Джо БайденУкраинаАлексей Пушков
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