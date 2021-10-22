Пушков прокомментировал слова Столтенберга о диалоге с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков высказался о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга об отношениях с Россией.
«Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего», — написал парламентарий в своем Twitter.
Столтенберг заявил о готовности альянса к контактам с Россией. По его словам, НАТО осознает сложность отношений с Москвой и продолжит стремиться к их улучшению.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не воспринимает всерьёз слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенс Столтенберга о необходимости диалога России и НАТО.
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