Пушков прокомментировал слова Столтенберга о диалоге с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга об отношениях с Россией.

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«Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего», — написал парламентарий в своем Twitter.

Столтенберг заявил о готовности альянса к контактам с Россией. По его словам, НАТО осознает сложность отношений с Москвой и продолжит стремиться к их улучшению.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не воспринимает всерьёз слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенс Столтенберга о необходимости диалога России и НАТО.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:НАТОАлексей Пушков
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