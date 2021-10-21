Политолог оценил заявление генсека НАТО о приостановке работы российской миссии
НАТО подразумевает под диалогом сдачу российских интересов в одностороннем порядке, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление политолога Руслана Бальбека.
Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что решение России о приостановке работы миссии не способствует диалогу, но Североатлантический альянс остается открытым к контактам.
«Конечно, в НАТО нам рассказывают о важности сотрудничества, о том, что мы не враги, а сами спокойно продвигают вооружение к нашим границам», — сообщил Бальбек. Он считает, что пришло время перевести отношения с альянсом в новый формат. «Если мы друзья, то убирайте ракеты, а если враги, то мы будем сами решать, как обеспечить национальную безопасность», — отметил эксперт.
Напомним, Столтенберг заявил, что решение России приостановить работу постпредства при альянсе «не способствует диалогу и взаимопониманию».
По его словам, Североатлантический альянс готов продолжению диалога с Москвой, в том числе посредством Совета Россия-НАТО.
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