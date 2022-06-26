Пушков прокомментировал риск роста цен на газ в Германии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, который заявил о риске роста цен на газ в стране.
«То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, — разрушение германской экономики», — заявил парламентарий.
Мюллер ранее заявил, что потребители в Германии могут столкнуться с тройным ростом цен на газ в ближайшие месяцы из-за сокращения поставок российского газа в Европу.
Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил, что властям ФРГ придется остановить работу ряда отраслей промышленности в случае нехватки газа.
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