Пушков прокомментировал риск роста цен на газ в Германии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, который заявил о риске роста цен на газ в стране.

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«То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, — разрушение германской экономики», — заявил парламентарий.

Мюллер ранее заявил, что потребители в Германии могут столкнуться с тройным ростом цен на газ в ближайшие месяцы из-за сокращения поставок российского газа в Европу.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил, что властям ФРГ придется остановить работу ряда отраслей промышленности в случае нехватки газа.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ГазГерманияАлексей Пушков
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