Британия снизила объемы импорта газа из России на 75%

Британия снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

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По его словам, доля импорта нефти из России сократилась вдвое. Квартенг отметил, что Великобритания на сегодняшний день «уязвима перед газовыми рынками», которые она не в состоянии контролировать. При этом он признал, что Россия все еще «способна использовать свое лидерство по поставкам газа», несмотря на большое количество санкций.

«Только на прошлой неделе Россия сократила поставки газа в Италию и Словакию и полностью ограничила поставки во Францию. Европа не может больше находиться в таком положении», - приводит РИА Новости слова министра.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон продолжит вводить новые санкции против России до тех пора, пока она не выведет войска с Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазРоссияВеликобритания
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