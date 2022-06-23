Британия снизила объемы импорта газа из России на 75%

По его словам, доля импорта нефти из России сократилась вдвое. Квартенг отметил, что Великобритания на сегодняшний день «уязвима перед газовыми рынками», которые она не в состоянии контролировать. При этом он признал, что Россия все еще «способна использовать свое лидерство по поставкам газа», несмотря на большое количество санкций.

«Только на прошлой неделе Россия сократила поставки газа в Италию и Словакию и полностью ограничила поставки во Францию. Европа не может больше находиться в таком положении», - приводит РИА Новости слова министра.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон продолжит вводить новые санкции против России до тех пора, пока она не выведет войска с Украины.

