Пушков прокомментировал реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинских властей на инцидент, в результате которого британский эсминец нарушил российскую границу.

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«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», - написал политик в своем Telegram-канале. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», - отметил Пушков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент российский «агрессией» и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО.

Минобороны РФ сообщило о нарушении британским кораблем границы РФ у мыса Фиолент в Крыму. Военные открыли предупредительный огонь и сбросили четыре авиабомбы по пути следования судна, после чего Defender покинул российскую границу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореВеликобританияУкраинаАлексей Пушков
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