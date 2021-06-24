Пушков прокомментировал реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинских властей на инцидент, в результате которого британский эсминец нарушил российскую границу.
«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», - написал политик в своем Telegram-канале. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», - отметил Пушков.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент российский «агрессией» и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО.
Минобороны РФ сообщило о нарушении британским кораблем границы РФ у мыса Фиолент в Крыму. Военные открыли предупредительный огонь и сбросили четыре авиабомбы по пути следования судна, после чего Defender покинул российскую границу.
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