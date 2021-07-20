Пушков прокомментировал реакцию Пентагона после испытаний «Циркона»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил запуск ракеты «Циркон»

«Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны...Кирби об всем этом в курсе?», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом, сенатор посоветовал США перестать изображать из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.

Напомним, Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПентагонГиперзвуковое ОружиеАлексей Пушков
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