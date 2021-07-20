Пушков прокомментировал реакцию Пентагона после испытаний «Циркона»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны...Кирби об всем этом в курсе?», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Таким образом, сенатор посоветовал США перестать изображать из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.
Напомним, Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.
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