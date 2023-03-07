NYT: к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка

Нападение на «Северные потоки» устроила некая проукраинская группировка. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, которые ссылаются на данные разведки. Источники издания не назвали, кто входил в группу, руководил операцией и оплатил ее.

При этом они утверждают, что нет никаких доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники причастны к теракту. Также как нет свидетельств участия в этой операции каких-либо украинских правительственных чиновников.