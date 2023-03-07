NYT: к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка
Нападение на «Северные потоки» устроила некая проукраинская группировка. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, которые ссылаются на данные разведки. Источники издания не назвали, кто входил в группу, руководил операцией и оплатил ее.
При этом они утверждают, что нет никаких доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники причастны к теракту. Также как нет свидетельств участия в этой операции каких-либо украинских правительственных чиновников.
Издание сообщает, что в атаке на «Северные потоки» не принимали участие граждане США, Великобритании или России. По его данным, заложили взрывчатку «опытные водолазы», которые не имеют отношения к армии или спецслужбам какой-либо страны.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой со ссылкой на один неназванный источник обвинил в причастности к терактам на «Северных потоках» США и их союзников по НАТО, передает НСН.
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