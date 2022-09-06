Пушков прокомментировал избрание Трасс на пост премьера

В Telegram он выразил мнение, что в этом нет «ничего удивительного». «В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах», — написал парламентарий.

Напомним, британцы пришли на протест напротив резиденции премьер-министра. Они выступают против избранной главой правительства Лиз Трасс на фоне роста цен на электроэнергию.

