Пушков прокомментировал избрание Трасс на пост премьера
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост главы кабмина Великобритании.
В Telegram он выразил мнение, что в этом нет «ничего удивительного». «В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах», — написал парламентарий.
Напомним, британцы пришли на протест напротив резиденции премьер-министра. Они выступают против избранной главой правительства Лиз Трасс на фоне роста цен на электроэнергию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru