Пушков ответил Помпео на обеспечении Белоруссии американской нефтью
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы американского Госдепа Майка Помпео о способности США «на 100 процентов» обеспечить Белоруссию нефтью по рыночным ценам.
«Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — написал Пушков в своем Twitter.
Ранее 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заверил, что американские компании могут полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы «помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство».
Напомним, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему Белоруссии, получившей предложение купить нефть из США, придется приобретать еще и российское топливо. Аналитик объяснил необходимость закупки российского топлива Минском технологическими особенностями белорусских НПЗ.
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