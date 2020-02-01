Пушков ответил Помпео на обеспечении Белоруссии американской нефтью

1 февраля 202018:43

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы американского Госдепа Майка Помпео о способности США «на 100 процентов» обеспечить Белоруссию нефтью по рыночным ценам.

«Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — написал Пушков в своем Twitter.

Политический манёвр батьки. Зачем Лукашенко нефть из США и ОАЭ

Ранее 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заверил, что американские компании могут полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы «помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство».

Напомним, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему Белоруссии, получившей предложение купить нефть из США, придется приобретать еще и российское топливо. Аналитик объяснил необходимость закупки российского топлива Минском технологическими особенностями белорусских НПЗ.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
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