Пушков ответил Помпео на обеспечении Белоруссии американской нефтью

Ранее 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заверил, что американские компании могут полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы «помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство».

Напомним, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему Белоруссии, получившей предложение купить нефть из США, придется приобретать еще и российское топливо. Аналитик объяснил необходимость закупки российского топлива Минском технологическими особенностями белорусских НПЗ.

