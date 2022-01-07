Пушков призвал власти Казахстана не принимать помощь от США

Комментируя заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о готовности Белого дома помочь республике с решением кризиса, он напомнил о странах, которым уже «помогал» Вашингтон.

«Они 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали её боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана», - подчеркнул Пушков.

По мнению сенатора, от помощи США Казахстану следует «бежать в другую сторону».

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Евросоюзу вряд ли позволят вмешиваться в ситуацию в Казахстане даже по линии ОБСЕ, членом которого является республика.