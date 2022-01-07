Лукашенко обсудил с Путиным и Пашиняном ситуацию в Казахстане

В сообщении говорится, что главы государств согласились с тем, что одной главных задач является «недопущение проникновения в республику бандформирований извне».

«Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы», - добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никому не следует вмешиваться в происходящее в Казахстане.

В начале января жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

