Лукашенко обсудил с Путиным и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы международной повестки, двусторонние отношения, а также ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Путин несколько раз обсудил Казахстан с лидерами стран ОДКБ

В сообщении говорится, что главы государств согласились с тем, что одной главных задач является «недопущение проникновения в республику бандформирований извне».

«Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы», - добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никому не следует вмешиваться в происходящее в Казахстане.

В начале января жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПереговорыКазахстанНикол ПашинянВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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