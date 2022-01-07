Лукашенко обсудил с Путиным и Пашиняном ситуацию в Казахстане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы международной повестки, двусторонние отношения, а также ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В сообщении говорится, что главы государств согласились с тем, что одной главных задач является «недопущение проникновения в республику бандформирований извне».
«Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы», - добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никому не следует вмешиваться в происходящее в Казахстане.
В начале января жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.
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