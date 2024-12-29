Пушков: Прием Украины в НАТО станет угрозой для России
Гарантия безопасности приема Украины в Североатлантический альянс, которой добивается Киев, невозможна, так как она стала бы «гарантией опасности» для России, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, включение Украины в НАТО стало бы «гарантией военного столкновения между НАТО и Россией», так как все усилия Киева с момента вступления в Альянс были бы направлены на подготовку к столкновению с Москвой.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что президент США Джо Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru