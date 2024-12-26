Путин сообщил, что Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО
26 декабря 202419:47
Президент России Владимир Путин рассказал, что президент США Джо Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО.
В июне 2021 года в Женеве прошла первая очная встреча президента России с Джо Байденом.
«Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден предложил мне отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», — рассказал российский лидер.
Ранее Байден поручил Пентагону нарастить военную помощь Киеву, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru