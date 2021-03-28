Пушков предупредил США о серьезности ответных санкций Китая

«США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьёзные ответные меры», — написал он в Telegram.

Пушков считает, что ограничения достигнут результата, когда «коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса».

«США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», - подчеркнул сенатор.

Напомним, Китай также ввел ответные санкции в отношении США, Канады и девяти физических лиц и четырех организаций Великобритании.

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник ввел санкции против китайских граждан и организаций за нарушение прав уйгуров в Синьцзяне. В тот же день Китай ввел санкции против нескольких депутатов Европарламента, нескольких структур ЕС, Института китаеведения имени Герхарда Меркатора (ФРГ) и фонда «Альянс демократий».

