Пушков предупредил США о серьезности ответных санкций Китая
Сенатор Алексей Пушков предупредил о серьезности ответных санкций Китая, введенных в отношении США и Канады.
«США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьёзные ответные меры», — написал он в Telegram.
Пушков считает, что ограничения достигнут результата, когда «коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса».
«США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», - подчеркнул сенатор.
Напомним, Китай также ввел ответные санкции в отношении США, Канады и девяти физических лиц и четырех организаций Великобритании.
Совет ЕС по иностранным делам в понедельник ввел санкции против китайских граждан и организаций за нарушение прав уйгуров в Синьцзяне. В тот же день Китай ввел санкции против нескольких депутатов Европарламента, нескольких структур ЕС, Института китаеведения имени Герхарда Меркатора (ФРГ) и фонда «Альянс демократий».
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