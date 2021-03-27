Китай в ответ вводит санкции против США и Канады

Власти Китая ввели ответные санкции против США и Канады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР.

«США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации», — сказано в сообщении.

Под китайские ограничения попали глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председатель Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.

Напомним, Китай также ввел ответные санкции в отношении девяти физических лиц и четырех организаций Великобритании.

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник ввел санкции против китайских граждан и организаций за нарушение прав уйгуров в Синьцзяне. В тот же день Китай ввел санкции против нескольких депутатов Европарламента, нескольких структур ЕС, Института китаеведения имени Герхарда Меркатора (ФРГ) и фонда «Альянс демократий».

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Китай победил в этой ситуации, а внешнеполитические доктрины ЕС устарели.

«Китай будет отвечать и это будет вдвое больнее для ЕС, так как Европейский союз зависит от китайской торговли и экономических отношений с ним в разы больше, чем от отношений с Россией. В Европе понимают, что контрсанкции Китая могут сильно ударить по их экономике и привести в ловушку, когда американцы начнут требовать все более сильного давления на Китай в рамках уже своей борьбы с ним. Через санкции приближение Европы к Америке и удаление от Китая только усиливается, хотя в интересах Европы – сотрудничать с мировым экономическим гигантом, каким является Китай. Но одновременно с этим ЕС выстраивает свою внешнюю политику на моральной базе, которая ставится выше экономических интересов», - заключил политолог.

