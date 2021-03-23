«Китай победил». В Германии подвели итог санкционной борьбы ЕС и Пекина

«Эта игра во взаимные санкции ничем не закончится. Китай выиграл. Прошли времена, когда можно было таким образом вмешиваться в дела другого государства. И китайцы это жестко европейцам показывают. Евросоюз же очень наивно задает вопрос: «Как вы смеете? Мораль же на нашей стороне, мы правы. Вы нарушаете, а мы не нарушаем, а вы против нас вводите санкции». ЕС до сих пор стоит на той позиции, что то, что можно Юпитеру, то нельзя быку. ЕС последние 30 лет настаивал на соблюдение своих правил в мире – права человека, защита политзаключенных, либеральные ценности и так далее. Сейчас мы приближаемся к тому моменту в истории, когда Европа слабеет, а такие страны, как Китай, Россия, Индия, которые считаются авторитарными и недемократическими государства с точки зрения Запада, начинают сильно влиять на мировую политику», - сказал политолог.

Исход санкционной войны Китая и ЕС труднопредсказуем, поскольку размер экономики Китая весьма велик, а тут санкции против России с более слабой экономикой в целом не работают, отмечает Рар.

«Китай будет отвечать и это будет вдвое больнее для ЕС, так как Европейский союз зависит от китайской торговли и экономических отношений с ним в разы больше, чем от отношений с Россией. В Европе понимают, что контрсанкции Китая могут сильно ударить по их экономике и привести в ловушку, когда американцы начнут требовать все более сильного давления на Китай в рамках уже своей борьбы с ним. Через санкции приближение Европы к Америке и удаление от Китая только усиливается, хотя в интересах Европы – сотрудничать с мировым экономическим гигантом, каким является Китай. Но одновременно с этим ЕС выстраивает свою внешнюю политику на моральной базе, которая ставится выше экономических интересов. Так же было в случае с Крымом и Россией, когда себе в ущерб Европа вводила санкции против России и получала контрсанкции», - заключил политолог.

Проблема Синьцзян-уйгурского автономного округа в Китае с мусульманским населением уже давно вызывает протесты в Европе и США. Китай называет уйгуров сепаратистами и объясняет свою политику по отношению к ним борьбой с терроризмом. В рамках этой борьбы несколько миллионов уйгуров постоянно находятся в концентрационных лагерях, а уйгурских женщин принудительно стерилизуют. Бывший госсекретарь США в администрации экс-главы Белого дома Дональда Трампа Майк Помпео в последний день своей работы на этом посту официально назвал происходящее в регионе геноцидом уйгуров и преступлением против человечности.

