Пушков посоветовал польским властям подучить историю
Представителям властей Польше необходимо подучить историю, прежде чем пытаться «готовиться к войне» с Россией, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту», — заявил парламентарий в Telegram.
Ранее заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Варшава и Москва в ближайшие три-десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. На этом фоне польское военное ведомство начало самое амбициозное перевооружение в истории страны.
Абсурдные заявления направлены на то, чтобы создать в лице России врага для польского народа, который понимает, что политика действующей власти ведет страну в тупик, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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