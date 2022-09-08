Пушков посоветовал польским властям подучить историю

«Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту», — заявил парламентарий в Telegram.

Ранее заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Варшава и Москва в ближайшие три-десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. На этом фоне польское военное ведомство начало самое амбициозное перевооружение в истории страны.

Абсурдные заявления направлены на то, чтобы создать в лице России врага для польского народа, который понимает, что политика действующей власти ведет страну в тупик, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

