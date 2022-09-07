В Польше высоко оценили риск войны с Россией
Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что польские власти намерены увеличить финансирование Вооружённых сил страны и перевооружить их, сообщает Польское агентство печати (PAP).
По его словам, руководство республики высоко оценивает риск войны с Россией в период от трёх до 10 лет.
«Всё зависит от того, как закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — подчеркнул Оцепа.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе есть раскол из-за ситуации вокруг Украины, который может привести к внутреннему взрыву в содружестве, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- В Польше высоко оценили риск войны с Россией
- Россия ввела санкции против военного руководства ЕС
- Россия расширила ответные санкции против Евросоюза
- Шнуров назвал охоту «русской медитацией»
- Путин заявил, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам
- В Минобороны РФ заявили, что ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении
- ФК «Челси» уволил Томаса Тухеля
- В Хабаровском крае 25 населённых пунктов остались без электричества
- Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
- Собянин: Завершились работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru