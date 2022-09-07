В Польше высоко оценили риск войны с Россией

Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что польские власти намерены увеличить финансирование Вооружённых сил страны и перевооружить их, сообщает Польское агентство печати (PAP).

СМИ: Польша может потерять свои земли из-за союза с Украиной

По его словам, руководство республики высоко оценивает риск войны с Россией в период от трёх до 10 лет.

«Всё зависит от того, как закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — подчеркнул Оцепа.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе есть раскол из-за ситуации вокруг Украины, который может привести к внутреннему взрыву в содружестве, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаРоссияПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры