«Абсурдное заявление»: В Госдуме объяснили, зачем Польше «война» с Россией
Поляки осознают, что политика руководства ведет страну в тупик, в том числе и энергетический, вот власти и пытаются их отвлечь, сказал парламентарий Юрий Швыткин.
Абсурдные заявления направлены на то, чтобы создать в лице России врага для польского народа, который понимает, что политика действующей власти ведет страну в тупик, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что местные власти высоко оценивают риск войны с Россией в ближайшие три — десять лет и из-за этого хотят увеличить финансирование армии. Швыткин считает, что такими абсурдными заявлениями польские власти хотят отвлечь своих граждан от реальных проблем.
«Польша сегодня ведет активную антироссийскую пропаганду и своим действиями подтверждает агрессивность к нашему государству. Мы ни на кого не нападали, не нападаем и не собираемся нападать, при этом мы готовы ответить на агрессию любому противнику. Думаю, что такие абсурдные заявления направлены на то, чтобы создать в лице России врага для народа Польши. Простые поляки осознают, что политика руководства страны ведет в тупик, в том числе в энергетической безопасности», - сказал Швыткин.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что за счет увеличения финансирования армии Польша хочет нарастить свое присутствие на Украине.
«Там воют не только польские наемники, но и некоторые регулярные подразделения польской армии. Хотя не исключается дополнительная постановка сил, как и поставка вооружения», - резюмировал Швыткин.
Ранее сообщалось, что из-за высоких цен на газ в Польше из магазинов могут исчезнуть продукты питания.
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