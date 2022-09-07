«Абсурдное заявление»: В Госдуме объяснили, зачем Польше «война» с Россией

Ранее заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что местные власти высоко оценивают риск войны с Россией в ближайшие три — десять лет и из-за этого хотят увеличить финансирование армии. Швыткин считает, что такими абсурдными заявлениями польские власти хотят отвлечь своих граждан от реальных проблем.

«Польша сегодня ведет активную антироссийскую пропаганду и своим действиями подтверждает агрессивность к нашему государству. Мы ни на кого не нападали, не нападаем и не собираемся нападать, при этом мы готовы ответить на агрессию любому противнику. Думаю, что такие абсурдные заявления направлены на то, чтобы создать в лице России врага для народа Польши. Простые поляки осознают, что политика руководства страны ведет в тупик, в том числе в энергетической безопасности», - сказал Швыткин.