Пушков: Поменять образ мышления Запада можно только при изменении его места в мире

Образумить западные страны и избавить их от высокомерного образа мышления можно только при изменении его места в мире, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков заявил, что США проиграли схватку за Сирию

Так он прокомментировал заявление посольства КНР в Великобритании о недопустимости вмешательства стран G7 во внутренние дела Пекина. Как считает парламентарий, страны, входящие в G7, исповедуют принципы «холодной войны» и пытаются руководить всем миром.

Ранее Пушков раскрыл главный замысел Запада, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:КитайЗападАлександр Пушкин

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