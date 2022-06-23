Пушков: Польша продолжает покупать российский газ реверсом из Германии
Власти Польши, несмотря на заявления о полном отказе от российского газа, продолжают покупать топливо по реверсу. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Как напомнил политик в своем Telegram-канале, Варшава заявила, что «способна выжить» без газа из России, отмечает «Свободная пресса».
«Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — подчеркнул Пушков.
В апреле Польша отказалась оплачивать топливо из РФ в рублях по новой схеме, в связи с чем компания «Газпром» приостановила поставки газа, напоминает RT.
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