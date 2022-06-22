Глава МЭА призвал Европу готовиться к отключению от российского газа
Властям Евросоюза следует готовиться к полному прекращению поставок российского газа ближайшей зимой. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, сообщает Financial Times.
«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», — указал Бироль.
Глава МЭА отметил, что Москва пытается использовать поставки топлива в качестве рычагов давления на Европу в рамках специальной военной операции на Украине. В такой ситуации оправданны экстренные меры европейских правительств, в том числе запуск старых угольных электростанций.
По мнению Бироля, увеличение угольной генерации — временное решение, которое поможет сохранить запасы газа в хранилищах и использовать топливо в зимний период.
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