Пушков ответил Польше из-за задержки «Северного потока — 2»

По словам политика, в конце концов Варшава потерпела поражение в борьбе с трубопроводом. «Варшава хвалится, что на несколько лет задержала «Северный поток — 2». Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась», - написал сенатор в своем Twitter.

Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что его стране удалось на протяжении нескольких лет задерживать реализацию российского проекта.

Также Пшидач сообщил, что Россия не уважает «принципы цивилизованного мира», Недовольство замглавы польского МИД вызвал отказ РФ вернуть обломки самолета президента Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

