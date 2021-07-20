Польша обвинила Россию в неуважении принципов цивилизованного мира

Россия не уважает «принципы цивилизованного мира», заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Об этом сообщает wPolsce.

Недовольство замглавы польского МИД вызвал отказ РФ вернуть обломки самолета президента Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

«Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества», — считает Пшидач.

Кроме того, по мнению замминистра, «нет никаких предпосылок для политического диалога» между Москвой и Варшавой. Пшидач добавил, что Польша стремится «оказать влияние» на РФ и планирует привлечь для этого европейских союзников.

Польский Ту-154 разбился при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате погибли 96 человек, в том числе Лех Качиньский и его супруга. Генпрокуратура Польши продлила расследование дела о катастрофе до конца 2021 года. Согласно законодательству, обломки самолета остаются в распоряжении российского следствия до завершения расследования в Польше.

