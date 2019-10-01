Пушков ответил на заявление Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ПАСЕ. Глава государства сообщил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.
Как сообщает RT, Пушков в публикации в своем аккаунте в Twitter написал, что заявление Макрона является ответом «тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши.
Помимо этого, председатель комиссии Совфеда добавил, что «если прибaлты, грузины и укрaинцы нaдеялись, что их бойкот нынешней сессии ПAСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитaлись».
Ранее НСН писала, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об обеспокоенности государством акциями протеста, которые прошли этим летом в России.
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