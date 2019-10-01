Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государство обеспокоено акциями протеста, которые прошли этим летом в России. Такое заявление он сделал в рамках своего выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет RT.

«В России, где подaвление протестов этим летом вызывaет зaконную обеспокоенность, которую Фрaнция рaзделяет и по вопросу которой онa ясно выскaзывaлaсь», — отметил президент.

По словам Макрона, на данный момент, европейские демократии переживают кризис.

Ранее НСН писала, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о том, что приветствует возвращение России в Совет Европы.

