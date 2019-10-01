Франция обеспокоена протестами в России
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государство обеспокоено акциями протеста, которые прошли этим летом в России. Такое заявление он сделал в рамках своего выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет RT.
«В России, где подaвление протестов этим летом вызывaет зaконную обеспокоенность, которую Фрaнция рaзделяет и по вопросу которой онa ясно выскaзывaлaсь», — отметил президент.
По словам Макрона, на данный момент, европейские демократии переживают кризис.
Ранее НСН писала, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о том, что приветствует возвращение России в Совет Европы.
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