Пушков отверг улучшение отношений между Россией и США после новых санкций

«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против "Северного потока-2" не оставили от них камня на камне. А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны», - отметил Пушков у себя в микроблоге в Twitter.

Напомним, санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания оборонного бюджета США. Америка требует от компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов, немедленно прекратить работу.

Ранее НСН писала о возможности введения Россией зеркальных санкций в отношении США в ответ на ограничения, введенные Госдепом против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

