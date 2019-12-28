Пушков отверг улучшение отношений между Россией и США после новых санкций
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на введение санкций США против российского проекта «Северный поток-2». По мнению сенатора, несмотря на обещания американского лидера Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, теперь «сдвиги» в отношениях между странами невозможны.
«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против "Северного потока-2" не оставили от них камня на камне. А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны», - отметил Пушков у себя в микроблоге в Twitter.
Напомним, санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания оборонного бюджета США. Америка требует от компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов, немедленно прекратить работу.
Ранее НСН писала о возможности введения Россией зеркальных санкций в отношении США в ответ на ограничения, введенные Госдепом против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
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